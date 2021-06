Atletas do GCB no Trail “Trans Peneda-Gerês”

Patrick Pires, Teresa Catita e Célia Rodrigues, atletas do Ginásio Clube de Bragança (GCB) participaram no Trail “Trans Peneda-Gerês”, conhecido como “Corrida das Quatro Castelos”, com 25,7 quilómetros de distância, organizado pela Carlos Sá Nature Events, com a colaboração dos cinco municípios Peneda Gerês.