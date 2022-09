Atletas do Ginásio Clube de Bragança no pódio em Valladolid

O Ginásio Clube de Bragança participou, no domingo, na Meia Maratona de Valladolid, em Espanha. O emblema brigantino fez-se representar por dez atletas na distância de 21 km e na Légua Popular de 5,5 quilómetros.

No percurso mais curto, que contou com um total de 350 atletas, Jorge Pires conseguiu o terceiro lugar em M50, com o tempo de 00:20:33, e foi 14º na classificação geral.

Quanto a Delmar foi segundo em M60, terminou a prova em 00:25:52, e 64º da geral.

Na Meia Maratona participaram quatro atletas do GCB. Terminaram a distância de 21 quilómetros 1051 atletas.

No mesmo dia, também em Espanha, na cidade Zamora, quatro atletas do GCB participaram na Carrera de la Guardia Civil, uma prova que reuniu 1800 atletas. David Juan Mejias, Daniel Gonzalez, Sérgio Fuentes e a jovem atleta Amaia Carballes representaram o clube na competição.

Foto de Ginásio Clube de Bragança