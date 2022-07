Atletas do Ginásio Clube Mirandelense preparam competições internacionais

Os atletas do Ginásio Clube Mirandelense preparam-se para grandes competições internacionais.

Samandar será o primeiro a entrar em acção. O mirandelense vai participar no Campeonato do Mundo da WAKO de juniores. A prova realiza-se em Itália, de 29 de Setembro a 9 de Outubro.

Em Novembro, José Alonso, Catarina Dias e Diogo Esteves vão tentar o apuramento para os Jogos Olímpicos 2024, pois o Kickboxing já é uma modalidade olímpica. “Os objectivos do Ginásio Clube Mirandelense passam por conseguir estar presente e dar esse grande passo na modalidade. Atletas e treinadores estão a trabalhar diariamente para que com a prata da casa possamos mais uma vez honrar Mirandela e Portugal”, afirmou Sónia Pereira, treinadora do Ginásio Clube Mirandelense.

Os três atletas vão competir no Campeonato da Europa de seniores da WAKO na Turquia, de 11 a 20 de Novembro. O objectivo de Alonso, Dias e Esteves é o apuramento para os Europe Games 2023, competição que vai qualificar os atletas para os Jogos Olímpicos Paris 2024.