Aumento de preços deixa IPSS de Bragança em situação “insustentável”

O cenário não é nada favorável para ninguém e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do distrito já a começam também a notar e sofrer as consequências. Paula Pimentel, presidente da União das IPSS do distrito de Bragança (UIPSSDB) assume que tudo isto está a comprometer a sustentabilidade das IPSS, sendo que este é um dos “grandes problemas” no momento. “Estamos a passar por um período difícil. As instituições estão a ter dificuldades acrescidas com o aumento de preços”, vincou, esclarecendo que considera, por isso, que o Governo devia olhar para estas entidades com mais atenção, dando apoios ajustados às reais necessidades, até porque, por exemplo, em serviço domiciliário, neste distrito são percorridos muitos mais quilómetros que em zonas mais urbanas. Assim, Paula Pimentel admite que era necessária uma “revisão” dos acordos de cooperação, “tendo também em conta o aumento do custo de vida”. “As instituições têm algum apoio mas, tendo em conta as dificuldades do dia-a-dia e as necessidades actuais, não chega”, esclareceu ainda, lembrando que “nem todas as famílias têm condições para comparticipar”. Apesar de acreditar que “é preciso dar a volta à situação”, a presidente da União das IPSS do distrito de Bragança ressalvou que “os tempos têm sido difíceis” mas, ao mesmo tempo, de “satisfação pessoal e profissional”, porque a entidade “tem estado ao lado das instituições quando mais precisam, tentando encontrar soluções para os problemas que surgem no dia-a-dia e que são muitos”. Paula Pimentel é a presidente desta união de Instituições Particulares de Solidariedade Social há oito anos, sendo que a entidade acaba de completar 20. Os próximos tempos, se não forem melhores, que continuem a ser, pelo menos, de “união entre todas as IPSS”. “Independentemente da sua natureza, das respostas sociais que cada instituição integra, eu gostaria que os anos que aí vêm fossem de união. Quando falo em união falo em partilha de problemas, de dificuldades e de procura de soluções para esses problemas”, vincou. A União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do distrito de Bragança completou 20 anos na passada quarta-feira, dia 20 de Abril, e integra, neste momento, 83 instituições espalhadas por todo o distrito. O vigésimo aniversário da entidade será assinalado no NERBA, no próximo dia 11 de Maio.