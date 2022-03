Baixas condicionaram Estrelas Brigantinas em Viana do Castelo

A formação sub-18 masculina dos Estrelas Brigantinas apresentou-se frente ao Clube Basquetebol Viana bastante desfalcada. O técnico, João Soares, contou apenas com oito jogadores para a o encontro da jornada 4 da Taça Nacional de Basquetebol sub-18.

As dificuldades foram, assim, acrescidas e isso acabou por se reflectir no resultado final com uma derrota por 81-32. “Levamos só oito jogadores. Muitos indisponíveis, alguns doentes. O facto de não termos apoios para as viagens longe (mais caras) por vezes também afecta a disponibilidade dos jogadores. Entrámos muito bem, apesar de perdermos o período por 9 pontos. O segundo período foi pior e assim sucessivamente. Já não havia a frescura física nem psicológica”, lamentou o treinador.

No entanto, o treinador destaca o esforço e a entrega dos seus jogadores. “Os rapazes lutaram, esforçaram-se e fizeram o seu papel. Durante o jogo acabaram por ceder um bocado pela arbitragem e a bancada dos adeptos adversários, coisas que teremos que ultrapassar”.

A tarefa dos brigantinos na Taça Nacional de Basquetebol já se previa difícil, pois, ao contrário dos restantes adversários, os Estrelas chegaram a esta fase com poucos jogos realizados na fase inter-regional e intermédia, seis no total, o que acaba por pesar frente a equipas mais competitivas. “As equipas adversárias chegam à taça com quase o dobro dos jogos que nós temos. Depois há outros factores, pouco tempo de treino, muito devido à pandemia, afastamento dos jogadores e paragem demasiado prolongada, especialmente na cidade de Bragança”, explicou João Soares.

Mas, os jovens jogadores não se dão por vencidos. “Vamos continuar a trabalhar para melhorar e fazer o melhor possível jogo após jogo”, garantiu o técnico”.

A formação brigantina é sexta classificada, última, zona norte B, com 4 pontos, e na próxima jornada, marcada para o dia 20 de Março, joga em casa com o Famalicense. O jogo está marcado para as 11h30, no Pavilhão da Coxa.