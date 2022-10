Barragem Redonda das Olgas já tem financiamento garantido

A barragem Redonda das Olgas vai mesmo ser uma realidade, quase 10 anos depois de ser reivindicada. Vão ser investidos 14 milhões de euros. O financiamento já está garantido e até ao final de 2025 a albufeira tem que estar concluída. Numa sessão de esclarecimento sobre a “estratégia de regadio”, na passada sexta-feira, em Vila Flor, foram apresentados três projectos que abrangem não só Vila Flor, mas também Alfândega da Fé. A barragem Redonda das Olgas vai ser construída na freguesia de Freixiel e será o projecto de regadio que abrangerá mais hectares, cerca de 600. Vai ser ainda feito ainda o alteamento da barragem da Burga, para aumentar a capacidade de armazenamento da água. Mas só está feito ainda um estudo prévio. Segundo Campeã da Mota, consultor da câmara municipal de Vila Flor, ligado aos projectos, explicou que que esta empreitada servirá para aproveitamento da água que se perde por descarga e que pode assim ser utilizada em 320 hectares de agricultura. Um terceiro projecto consistirá na barragem dos Cerejais, em Alfândega da Fé. Já foi feito o projecto de execução e também já há declaração de impacto ambiental. “Será aproveitamento da água da barragem de Santa Justa para pequenas áreas imediatamente a jusante dessa barragem, para populações que não ficaram beneficiadas logo quando se fez o projecto inicial. Faz- -se uma rede de rega, sem aumentar a capacidade, só com os excedentes da albufeira para poder regar essa área que vem desde Santa Justa até Assares”, explicou, acrescentando que se prevê que esteja concluído já no próximo ano. Os três projectos para o Vale da Vilariça vão custar cerca de 25 milhões de euros. O presidente da câmara de Vila Flor defende que estes processos têm que ser mais rápidos. “Temos mesmo que facilitar estes processos. Não é aceitável que demore 10 anos, 15 anos a fazer um reservatório de água, não é mais do que isso, é uma barragem. Não estamos só a falar de reservas para regadio, que são importantíssimas, as pessoas têm que se aperceber que sem água nas barragens não há regadio, não há alimentos”, afirmou Pedro Lima. O director Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou Alfândega da Fé e Vila Flor e esteve presente na sessão de esclarecimentos. Rogério Ferreira salientou haver uma “força viva real” e uma “vontade muito grande em continuar a investir na agricultura”. Durante a sessão, a diretora regional de Agricultura e Pesca do Norte, Carla Alves, informou sobre dois avisos que estão abertos para os agricultores até ao final do mês. Um deles é para agricultura de precisão, para aquisição de equipamentos de rega e o outro tem a ver com um apoio para as culturas de sequeiro, como castanheiro, figueira e sabugueiro.