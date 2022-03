Basquetebol é a novidade da edição deste ano dos Jogos Desportivos Concelhios de Torre de Moncorvo

Como já é tradição no mês de Abril o Município de Torre de Moncorvo volta a organizar os Jogos Desportivos Concelhios, após a paragem de dois anos devido à pandemia.

A iniciativa, que conta mais de 25 edições, começa no dia 29 de Março e termina a 25 de Abril.

Este ano, a novidade é o Torneio de Basquetebol 3x3. A modalidade já teve tradição no concelho e ganhou um novo impulso com construção do campo de 3x3 BasketArt, inaugurado em 2020. O torneio está agendado para o dia 23 de Abril.

Do programa dos Jogos Desportivos Concelhios constam a prática de oito modalidades: futsal, dominó, sueca, passeio BTT, o torneio de basquetebol 3x3, pesca desportiva, passeio pedestre “Rota das Belas Vistas - Variante Corço” e os jogos populares.

Os jogos começam a 29 de Março com o Torneio de Futsal e terminam no dia 25 de Abril com a final da mesma prova e a entrega de prémios.