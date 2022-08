Boa performance de Martim Quitério em Amares resulta em lugar no pódio

Martim Quitério, jovem ciclista do C.C. Mirandela, alcançou o segundo lugar no 19º Prémio de Rendufe, em Amares, no escalão de infantis.

A competição pontuou para o Campeonato de Estrada do Minho e contou com duas provas, de destreza e em linha.

Martim Quitério foi quarto classificado na prova em linha e quinta na de destreza, o que nas contas finais resultou no segundo lugar no pódio.

O 19º Prémio de Rendufe contou com as provas nos escalões de escolas, cadetes e juniores, foi organizado pela Associação de Ciclismo do Minho e pela Secção de Ciclismo do Rendufe Futebol Clube.

Depois de Amares, Martim Quitério segue para Viana do Castelo onde esta segunda-feira, dia 15, participa no 45º Circuito Santa Marta de Portuzêlo, também a pontuar para o Campeonato de Estrada do Minho.

Foto de Associação de Ciclismo do Minho