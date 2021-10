Bombeiros de Bragança destacam-se no OCR Fireman

Imagine uma prova de corrida (no asfalto, no centro da cidade ou na montanha) e pelo meio tem 25 obstáculos para ultrapassar. É duro e exigente. O cenário encaixa nas Corridas de Obstáculos.

O OCR, “Obstacle course racing”, é um desporto ou modalidade em que o atleta, através de corrida ou caminhada, aliada às capacidades de força, destreza e perícia, tem de ultrapassar vários desafios em forma de obstáculos, que podem ser: suspensão, equilíbrio, muros, cordas, transporte de carga e rastejar.

São provas que testam os limites físicos e psicológicos dos participantes e que em Portugal ganham cada vez mais adeptos.

A cidade de Bragança faz-se representar no OCR Fireman através de 11 elementos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. O OCR Fireman é uma prova exclusiva para bombeiros e integra a Liga Portuguesa de OCR, organizada pela FPOCR-Federação Portuguesa de Corrida de Obstáculos.

Os brigantinos preparam-se para a prova em Sernancelhe, marcada para o próximo domingo, depois do terceiro lugar conseguido por equipas no passado dia 12 de Setembro, no Sabugal.