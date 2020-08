Bombeiros de Izeda voltam ao activo

Os Bombeiros de Izeda, no concelho de Bragança, já regressaram à operacionalidade, depois de um surto de Covid-19 ter colocado quase toda a corporação em isolamento e 9 bombeiros terem testado positivo. Segundo Óscar Esménio, comandante da corporação, vão estar no activo 12 operacionais, que estão prontos para prestar socorro à população. “Conseguiremos ter a nossa operacionalidade a 100%, com pessoas ainda em isolamento,”, disse. O quartel foi desinfectado e higienizado. Quanto ao bar dos Bombeiros só reabrirá no final da semana.