Bragança dá goleada e termina com jejum

No final do encontro da jornada 20 da série A do Campeonato de Portugal, realizado no domingo, respirava-se melhor no G.D. Bragança.

Os comandados de André David regressaram às vitórias e quebraram um jejum que durava há 16 jornadas. E não o podiam ter feito de melhor forma. O GDB deu goleada, 5-0, ao Câmara de Lobos. E foi frente à formação madeirense que o Bragança tinha conseguido o último triunfo, a 1 de Setembro do ano passado, por 0-1.

No duelo de aflitos na tabela classificativa, os brigantinos foram eficazes e conseguiram uma exibição perfeita frente a um adversário que mostrou várias fragilidades no seu conjunto.

O Bragança entrou forte, autoritário, a controlar o jogo desde o primeiro minuto e deu não qualquer margem de manobra aos forasteiros.

Yoshi foi a figura do jogo e uma dor de cabeça para a defesa do Câmara de Lobos. O mais recente reforço do GDB chegou, viu e venceu. O médio japonês estreou-se a marcar.

O nipónico tem, claramente, qualidade acima da média e fez a diferença na linha de ataque. Yoshi mostrou criatividade na construção de jogo e veia goleadora. Depois de já ter ameaçado a baliza dos visitantes, o médio desbloqueou a partida e abriu o caminho para a vitória aos 38 minutos.

E se em jornadas anteriores faltou pontaria o mesmo não se pode dizer frente ao lanterna vermelha do campeonato. Paulo Roberto também foi peça importante no puzzle que André David está a reconstruir. O experiente ponta de lança não vacilou e foi certeiro na conversão de dois penáltis (43’, 83’).

Quanto ao terceiro golo nasceu de uma bonita jogada construída pelo corredor direito e que teve como principais protagonistas Yoshi e Kika. O japonês colocou a bola a mercê de Kika que só teve que encostar para o fundo da baliza. Kika também esteve no quarto golo ao assistir Ossai.

O resultado não tira os brigantinos da zona de despromoção mas traz um novo alento aos comandados de André David, que dedicaram a vitória a Carlos Ventura, enfermeiro do clube, que enfrente um problema de saúde.