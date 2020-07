Bragança Granfondo 2020 adiado

A organização a cargo da Bikeservice e o Município de Bragança, promotor do evento, já anunciaram, entretanto, a nova data, 11 de Julho de 2021.

A prova vai manter três percursos: o Granfondo (137 km com 2577 metros de desnível), o Mediofondo (98 km com 1881 metros de desnível) e o Minifondo (60 km com 1161 metros de desnível).

Os cenários naturais do Bragança Granfondo mantém-se e destacam-se o Parque Montesinho e as aldeias histórias, como Gimonde, Outeiro e Parada. Garantida está a presença dos caretos que fazem parte da cultura do concelho.

Em 2019 participaram mais de 1600 ciclistas de 14 nacionalidades e os vencedores foram João Moreira, em masculinos, e Fátima Melo, em femininos, ambos ciclistas da Love Tiles.