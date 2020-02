Bragança paga erro com derrota

O golo dos minhotos resultou de um erro da equipa de André David, à semelhança do que tem acontecido em outras partidas, Telmo Fernandes apontou o único tento do jogo aos 39’ na única investida dos locais à baliza do GDB na primeira metade.

Nelson Gomes, que rendeu neste jogo o lesionado João Pinho, foi praticamente um espectador. Raramente o Maria da Fonte incomodou o guarda-redes brigantino.

O Bragança continua a pagar com derrotas os erros cometidos jornada após jornada. André David não culpabiliza o grupo, mas reconhece que o mais difícil é lidar com o erro. “O erro faz parte da condição humana. Lidar com o erro é que é outra questão. Quando se erra em momentos de pouca confiança paga-se da forma mais cara, com golos”, disse o técnico brigantino.

A tarefa dos brigantinos está complicada e para largar a zona de despromoção o plantel do Bragança vai ter que se inspirar na ‘História do Sapo Surdo’. “Já todos nós ouvimos falar da História do Sapo Surdo e o nosso trajecto terá que ser inspirado nessa história. Temos que continuar a caminhar, a escalar sem olhar para a classificação e sem dar ouvidos ao que dizem de nós. Temos sim que olhar para aquilo que é o nosso rendimento e que temos que fazer”, afirmou.

Frente ao Maria da Fonte, além de João Pinho, ficou de fora o ponta de lança Paulo Roberto por lesão.

Na próxima jornada, o GDB joga em casa com o Pedras Salgadas.