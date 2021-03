Brigantina vence nacional universitário e conquista quinto lugar no nacional de clubes de pista coberta

A brigantina Cláudia Rodrigues terminou ontem a sua participação no Campeonato Nacional de Clubes de Atletismo em pista coberta, em Pombal.

A atleta que representa a Associação Desportiva Recreativa Água de Pena da Madeira conseguiu o quinto lugar nas disciplinas de salto em altura e lançamento do peso, nesta competiu com a sportinguista Auriol Dognmo, que se sagrou campeã da Europa, vencedora da prova.

A preparação para o nacional de clubes não foi de todo fácil, pois o facto de as pistas de atletismo de Bragança e do Porto estarem fechadas não facilitaram a tarefa. “Não levava grandes expectativas porque há exactamente um ano que não consigo treinar em pista o que torna tudo muito complicado na minha preparação. Enquanto que em Lisboa, Aveiro e Braga parece não haver Covid, no Porto e em Bragança as pistas fechadas. A minha sorte é mesmo o trabalho excepcional que o Nelson Gomes tem feito em adaptar a minha preparação física a indoor. Mas claro que a nível técnico é praticamente impossível e isso foi claro nas competições. Mas, vamos aguardar por tempos melhores e que as novas medidas permitam finamente poder treinar nas pistas”, referiu Cláudia Rodrigues.

Antes do nacional, a brigantina ajudou a Universidade do Porto a vencer o Campeonato Nacional Universitário de Atletismo de pista coberta pelo 12º ano consecutivo. A prova realizou-se nos dias 6 e 7 de Março e Cláudia Rodrigues subiu ao lugar mais alto do pódio na prova de salto em altura, à semelhança do ano passado, e alcançou o quarto lugar no lançamento do peso.