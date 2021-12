Brigantinos conquistam 13 medalhas no Nacional Open de Jiu-Jitsu

Treze medalhas (duas de ouro, sete de prata e quatro de bronze) foi o saldo da participação dos atletas do Studio 83 Martial Arts/Essence BJJ, de Bragança, no Nacional Open 2021, que se realizou no sábado no Complexo Desportivo Casal Vistoso, em Lisboa.

A nível colectivo os brigantinos conseguiram um quinto lugar numa competição que contou com atletas de vários pontos do país e da vizinha Espanha.

A equipa do “Studio 83/Essence BJJ” foi liderada pelo mestre Ricardo Tavares, faixa negra da modalidade. “Queremos sempre o melhor. Dentro das condições que temos, a pandemia e a falta de ritmo face à paragem das competições, o saldo foi muito positivo. Todos os atletas conseguiram medalhas nas suas categorias e em absoluto, que é uma categoria aberta”, disse Ricardo Tavares.

O Jiu-Jitsu é um desporto com origens no Japão e foi desenvolvido no Brasil pela família Gracie. Trata-se de uma arte marcial que incluiu a defesa pessoal, que tem como objectivo imobilizar a acção do adversário.

No Studio 83 trabalha-se a vertente competitiva da defesa pessoal. São cerca de 60 os atletas que praticam jiu-jitsu.

A academia abriu portas em Janeiro de 2019 e em Fevereiro do próximo ano vai colocar atletas no Campeonato da Europa, que se realiza em Itália, na cidade de Roma.