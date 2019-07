Brigantinos deixaram bons indicadores no primeiro ensaio da pré-época

Empate a uma bola foi o resultado do primeiro jogo de treino do Grupo Desportivo de Bragança, na passada terça-feira, frente ao Vila Real. O golo do GDB foi apontado pelo nipo-brasileiro Tenta Maeda, uma das caras novas do Bragança, aos 20 minutos. Quanto ao tento dos lobos do Marão foi marcado por Zé Pedro.

O resultado não é relevante para Frederico Ricardo. O treinador do GDB prefere focar-se nos processos de jogo assimilados pelos jogadores. “Fiquei satisfeito com o empenho de toda a gente. A minha preocupação foi dar os mesmos minutos de jogo a todos os jogadores. Apesar de termos poucos treinos para o jogo com o Vila Real os jogadores colocaram no jogo as ideias que pretendemos implementar. O resultado não foi importante, apesar de incutirmos ao grupo uma cultura de vitória”, disse o técnico.

O plantel ainda não está fechado. Lassina Touré chegou para colmar a saída do central Nelson Roma, por motivos profissionais, e outros reforços devem ser anunciados nos próximos dias. O sector defensivo vai ganhar caras novas. “O plantel nunca está fechado. Onde temos menos jogadores, ou menos opções, é no sector defensivo que, provavelmente, vai ser reforçado”.

Gonçalo Pereira na mira do Argozelo e Mirandês

Já os avançados Gonçalo Pereira e Boris devem ser emprestados. Os dois jogadores perderam espaço no plantel e vão rumar a outras paragens, mas mantém o vínculo aos canarinhos. “Vamos ter que emprestar os dois atletas. São atletas com potencial e qualidade e que num futuro próximo podem ajudar o Bragança. Ma, esta temporada, atendendo às características dos jogadores que temos nessas posições, jogadores com mais jogos no Campeonato de Portugal e mais experientes, é positivo para eles ganharem minutos de jogo para depois regressarem”, explicou Frederico Ricardo.

Gonçalo Pereira é fruto da formação do Bragança e chegou à equipa sénior em 2017 pela mão do técnico Tony da Silva. O jovem avançado, de 19 anos, deve seguir para o Argozelo, tal como Boris, mas também o Mirandês já mostrou interesse em contratar o dianteiro.

Certo é que os jovens Rodrigo, Marco Trigo e Didi fazem parte dos planos de Frederico Ricardo para a nova temporada.

O GDB defronta esta quarta-feira o S.C. Mirandela, no Estádio São Sebastião, na cidade do Tua, é o segundo jogo de preparação dos brigantinos.