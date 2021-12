CAB vence Torneio de Abertura

Com o campeonato regional de voleibol de juvenis femininos à porta, início previsto para o próximo mês de Janeiro, o Clube Académico de Bragança (CAB) promoveu, no domingo, um Torneio de Abertura.

A prova contou com a participação do S.C. Vila Real e do Clube Volei do Peso da Régua e serviu de preparação das equipas para a competição oficial, que começa dentro de um mês. “É um torneio de abertura da Associação de Voleibol de Trás-os-Montes. É uma forma de preparar as atletas, de lhes dar ritmo de jogo para a competição regional. Cada uma das equipas organiza uma fase concentrada”, explicou Pedro Jacinto, técnico do CAB.

As brigantinas venceram o triangular com os resultados de 2-0 com o CVP Régua e 2-1 com o S.C. Vila Real.