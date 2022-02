CAMIR defronta Vitória SC e quer surpreender

O emblema mirandelense iniciou a competição no dia 22 de Janeiro, em Guimarães, com uma derrota frente ao Clube de Xadrez Associação Académica Didáxis.

A próxima jornada antevê-se difícil para os xadrezistas da cidade do Tua, mas Paulo Afonso, presidente do CAMIR, espera surpreender. “O Vitória Sport Clube é uma grande equipa e conta com Mestres FIDE e Mestres Internacionais, nas suas fileiras. Sabemos que será um jogo extremamente difícil, fruto desta grande diferença de rating competitivo e de experiência de jogo, mas vamos apostados em surpreender e esperamos conseguir conquistar os nossos primeiros pontos, em qualquer uma das quatro mesas”.

Paulo Afonso é também o capitão do CAMIR e defende que jogar em casa é uma motivação extra, o que pode ajudar na preparação dos atletas do CAMIR. “É, para nós, um orgulho imenso trazer de novo uma prova nacional à nossa cidade e tenho a certeza que será uma fonte de motivação. Será, sem dúvida, uma satisfação enorme conquistar aqui os nossos primeiros pontos neste campeonato nacional”.

A segunda jornada do Campeonato Nacional por equipas da 3ª Divisão de Xadrez será disputada no próximo sábado, dia 5, às 15:00, na Ecoteca de Mirandela - Centro Interpretativo do Território, e marca o regresso desta competição ao concelho de Mirandela, depois de o CAMIR ter conquistado o Campeonato Distrital por Equipas, na época 2020/2021.