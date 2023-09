Campeonato Distrital de Futsal tem um novo clube

Grupo Desportivo de Freixo de Espada à Cinta é o emblema que se vai estrear no Campeonato Distrital de Futsal da A.F. Bragança.

A participação do novo clube foi confirmada ontem, à noite, no novo sorteio do calendário de jogos. É que a não participação do CSP Vila Flor, comunicada após a realização do sorteio do dia 1 de Setembro, obrigou a uma nova calendarização dos jogos.

O distrital tem início no próximo dia 6 de Outubro e na jornada inaugural o Grupo Desportivo Freixo de Espada à Cinta recebe a ACRD Ala. Em agenda ainda os jogos Mirandela Futsal – GD Sendim, Alfandeguense – Escola Arnaldo Pereira, CD Miranda do Douro – GD Torre Dona Chama e SC Moncorvo – Vimioso. Folga os Pioneiros de Bragança.

Também os jogos da Taça Distrital foram novamente sorteados. Para a primeira mão da primeira eliminatória estão marcadas as partidas Vimioso – Alfandeguense, GD Sendim – GD Freixo de Espada à Cinta e SC Moncorvo – Escola Arnaldo Pereira. Ficaram isentos da primeira ronda: Pioneiros de Bragança, ACRD Ala, CD Miranda do Douro, GD Torre Dona Chama e Mirandela Futsal.