Campeonato do Mundo de Pesca em Caiaque leva a Moncorvo participantes de seis nacionalidades

A Barragem do Baixo Sabor, em Torre de Moncorvo, recebe até ao próximo sábado a 1ª edição do Campeonato do Mundo de Pesca em Caiaque.

A prova de pesca desportiva conta com 33 participantes em representação de seis países. Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos da América e Roménia são os países representados, sendo que cada um compete com tês pescadores.

Francisco Morais é o representante da Norbass e director do Clube Sabor Pesca, que integram a organização da prova juntamente com a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, acredita numa boa prestação lusa, mas são os EUA que partem como favoritos. “Na pesca onde esteja a selecção dos Estados Unidos é sempre a grande favorita”.

Nesta competição são contabilizados os achigãs e os lúcios-perca pescados pelos participantes, pelo tamanho e não pelo peso. “Cada pescador tem que levar à medida e não ao peso os três maiores achigãs e os dois maiores lúcios-perca. A prova tem duas vertentes, a individual e a colectiva. Cada selecção é composta por três elementos”, explicou Francisco Morais.

A 1ª edição do Campeonato do Mundo de Pesca em Caiaque chega a Moncorvo através da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva em parceria com o Município, a Norbass e o Clube Sabor Pesca.

A competição, que começa na quinta e termina no sábado, serve de ensaio para o Mundial de Pesca Embarcada ao Achigã, que se realiza em Outubro de 2023, também em Torre de Moncorvo.