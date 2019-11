Campeonato Nacional de Iniciados

O sorteio das fases de apuramento do campeão e manutenção/descida realizou-se na passada quarta-feira (dia 13 de Novembro), na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na fase inicial da competição, a formação do concelho de Mirandela desloca-se ao terreno do Atei FC na segunda jornada, no dia 8 de Dezembro, e recebe a ADC Aveleda na terceira jornada a 14 de Dezembro.

A ADSP Vale do Conde terminou a fase regular na sexta posição com 12 pontos, fruto de três vitórias, três empates e cinco derrotas. No capítulo dos golos marcou 19 e sofreu 21.