Cantora brigantina mostra tradições transmontanas em videoclipe

Mariana Bragada acaba de lançar um novo videoclipe. Este tem por base a canção “Nós Somos”, o mais recente single da cantora, natural de Bragança, e faz parte do EP Mónada de 2019.

“Nós somos” conta com excertos do documentário “Festa, Trabalho e Pão em Grijó de Parada”, de Manuel Costa e Silva, rodado em 1973 e que se estreou 10 de Abril de 1974, pouco antes do fim da ditadura.

A preservação das memórias está bem patente no novo videoclipe da brigantina. “É a minha forma de honrar este trabalho pela preservação da memória, que já foi feito antes e que é tão relevante agora ter a esta memória da minha aldeia. Achei que, ao incluí-lo e refazê-lo, também nós, através da nossa performance, era a forma de honrar”, explicou.

Ceifar o trigo, malhar, moer, peneirar, amassar o pão, cozer, comer, celebrar e dançar são rituais que dão relevo ao papel da mulher transmontana. “Acho que é outra perspectiva que ainda não foi muito trazida ao público, que é esta cultura ancestral, as mulheres transmontanas e o seu trabalho”, destacou.

Logo no início do vídeo ouve-se a voz de uma habitante de Grijó de Parada, onde foi gravado parte do videoclipe. “A voz é da senhora Leontina que aparece também no excerto do documentário”.

Mariana Bragada é a criadora do projecto musical Meta, com o qual se tem apresentado, desde 2018, em diversos palcos e festivais. Mónada tem cinco temas: Mónada, Saudade, Noite e dia, Nós somos e Parabéns (outro).

Em 2019, Mariana foi seleccionada para o Festival RTP da Canção, onde chegou à final interpretando uma canção de sua autoria, "Mar Doce".

Quanto ao vídeo da música “Nós Somos” já está disponível no Youtube. Entretanto, a cantora já trabalha num novo single.