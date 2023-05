Carlos Afonso termina mandato no F.C. Vinhais

O Futebol Clube Vinhais vai a votos no próximo domingo, dia 28 de Maio, e há apenas uma lista candidata, que é liderada por Manuel Rodrigues “Pik”, antigo jogador e treinador dos vinhaenses.

Carlos Afonso, actual presidente do clube, não vai avançar para a recandidatura por questões profissionais. “A nível profissional não consigo ficar no concelho de Vinhais e não posso gerir o clube a 200 quilómetros. Não ficaria de consciência tranquila ser presidente sem acompanhar diariamente o clube. Por isso, não vivo de estatutos e decidi não me recandidatar por questões profissionais”.

O líder do emblema da capital do fumeiro assumiu a liderança no dia 14 de Maio de 2021, cumpre um mandato, e sai com o dever cumprido, pois conseguiu concretizar o principal objectivo, deixar o F.C. Vinhais sem dívidas. “Foram dois anos em que conseguimos estabilizar financeiramente o clube. Conseguimos, finalmente, por fim às dívidas que o clube tinha. Foi uma reestruturação financeira que começou com o Samuel Salgado, o antigo presidente, que conseguiu liquidar grande parte das dívidas. O clube não tem dívidas neste momento, tirando aquelas da conta corrente, normais para o dia-a-dia do clube”.

Além da estabilidade financeira do clube, Carlos Afonso contribuiu para a Certificação do clube. O FC Vinhais é uma Entidade Formadora Certificada com 3 estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol. Neste capítulo, o presidente não esquece o trabalho de elementos afectos ao clube, que foram determinantes no processo. “Na formação todos passaram a remar para o mesmo sentido com a fusão com a Montes Vinhais e nisso tenho que agradecer ao Miguel Fernandes, Nuno Pinto e Nuno Fernandes. O Nuno Fernandes, o nosso ex-treinador dos seniores, foi muito importante no processo da certificação. Nisso também tenho que agradecer ao Sílvio Carvalho, coordenador técnico regional da A.F. Bragança”.

A nível desportivo, a época do plantel sénior ficou aquém das expectativas, apesar desde início o clube ter noção que seria complicado lutar pelos lugares cimeiros face à falta de investimento no plantel. “Não se pode pagar dívidas e investir ao mesmo tempo no plantel”, referiu.

O clube terminou no 10º lugar numa temporada em que houve mudança de treinador, com a saída de Nuno Fernandes, após a primeira jornada e os jogos para a Taça de Portugal e Distrital, e a entrada de Carlos Garcia. O plantel também ficou mais curto com a rescisão de alguns jogadores. “Claro que queríamos mais qualquer coisa em temos desportivos, mas o contexto e a mudança de treinador implicou a saída de jogadores, uns por questões profissionais outros porque não quiseram trabalhar com o mister Garcia. Não é justo apontar o que seja ao mister Garcia, pois fez um excelente trabalho com os jogadores que tinha”.

Carlos Afonso não esconde que faltou compromisso a alguns jogadores que acabaram por deixar o clube durante a época. “Sempre fui muito frontal, não digo que se ande de borla mas falta responsabilidade e compromisso. Não me quero alongar sobre isso, mas houve falta de compromisso de alguns jogadores que foram embora. Os que ficaram não há nada a apontar-lhes”.

Carlos Afonso termina o mandato com outra ambição concretizada, a melhoria das infra-estruturas do Estádio Municipal. A cobertura da bancada, financiada a cem por cento pelo município, já está concluída tal como os acessos para pessoas com mobilidade reduzida.

Pik é o único candidato

O F.C. Vinhais vai a votos no dia 28 de Maio e Manuel Rodrigues, conhecido no futebol por Pik, vai avançar para as eleições.

O antigo jogador e treinador do F.C. Vinhais lidera a única lista a sufrágio. Pik é uma cara bem conhecida do futebol distrital. Como jogador representou clubes como F.C. Vinhais, G.D. Bragança, Feirense e G.D. Chaves. No papel de treinador, fez um brilharete com a formação de juvenis do Montes de Vinhais, agora integrado no F.C. Vinhais, ao conquistar o título distrital e orientou o plantel sénior dos vinhaenses em 2019.