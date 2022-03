Cerca de 50 mil euros de fumeiro de Vinhais vendido na edição on-line da feira

Ao longo do último mês, foram vendidos cerca de 50 mil euros de fumeiro de Vinhais na edição on- -line do certame. As vendas aproximam- -se dos números da edição digital do ano passado, no entanto, num período de tempo mais curto. “O ano passado tivemos esta venda durante um mês e meio e este ano só tivemos durante um mês, Este ano, foi vendida a mesma quantidade de fumeiro em relação a 2021, mas em menos dias Olga Telo Cordeiro porque nós também fazemos em Março a mostra da venda do Fumeiro em Oeiras e o ano passado não tínhamos feito. Portanto, em 2021 mantivemos durante mais 15 dias a Feira do Fumeiro on-line. Este ano já vamos fazer essa mostra presencial em Oeiras, a 18, 19 e 20 de Março”, explicou o autarca de Vinhais, Luís Fernandes. O município despendeu entre 7 a 8 mil euros em despesas relativas aos portes de envio das encomendas feitas entre 1 e 28 de Fevereiro na plataforma on-line da feira. Apesar de considerar que a edição através da internet foi um sucesso a nível de vendas de fumeiro, o autarca reconhece que não fazer a feira presencial tem efeitos negativos na restante economia local. “Por tudo o que gira à volta da Feira do Fumeiro, tendo em atenção a importância que ela já tem, o facto de não a termos realizado [presencialmente] é um factor que nos preocupa, mas em relação ao número de vendas estamos satisfeitos e os produtores também”, destacou. Além da venda on-line e da Feira do Fumeiro e Mostra de Artesanato em Oeiras, o autarca acredita que as vendas vão superar as do ano passado, contando também com as transacções feitas no mercadinho que aconteceu no passado fim-de-semana associado aos Mil Diabos à Solta, que conta com a participação de 16 expositores. Na edição on-line da Feira do Fumeiro de Vinhais participaram 40 produtores locais.