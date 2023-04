Clube Académico de Bragança perde em casa do líder

O Clube Académico de Bragança iniciou a segunda volta do Campeonato Nacional de Voleibol de Juvenis Femininos com uma derrota, 3-0, frente ao líder da série B, o Castêlo da Maia. As brigantinas perderam pelos parciais de 25-21, 25-21 e 25-14.

O jogo antevia-se difícil, mas a formação de Pedro Jacinto nunca abdicou da sua identidade e a forma de abordar os jogos. O CAB deu luta às maiatas e os dois primeiros sets mostram isso mesmo.

“Era um jogo que não se antevia fácil frente ao primeiro classificado. No entanto, conseguimos melhor um pouco em relação ao jogo da primeira volta. Seguimos o nosso plano de olhar olhos nos olhos todos os adversários e jogar de forma consciente. Os parciais de 25-21 e 25-21 mostram o equilíbrio do jogo e o trabalho que desenvolvemos apesar da derrota. Defrontámos uma equipa com pergaminhos no voleibol. Uma nota excepcional para a forma como as minhas jogadoras encararam o jogo, foram corajosas e resilientes”, referiu Pedro Jacinto, técnico do CAB.

Com seis jornadas já realizadas, o Castêlo da Maia segue na liderança da série B, sem derrotas, com 18 pontos. O Clube Académico de Bragança é sexto, último, classificado sem pontuar.

Na próxima jornada, marcada para o dia 15 de Abril, as brigantinas jogam em casa com o Frei Gil Volei Clube.