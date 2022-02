Clube Académico de Bragança termina Inter-Regional com triunfo caseiro

Foi uma vitória inequívoca com os parciais de 25-15, 25-9 e 25-15 um jogo em que as brigantinas se apresentaram na máxima força. “Viemos para este jogo na máxima força e conseguimos um triunfo por 3-0, frente a uma equipa que tem mérito pela forma como jogou. As atletas mostraram toda a sua qualidade naquela que foi a última jornada do inter-regional”, sublinhou Pedro Jacinto, técnico do CAB.

Em 14 jornadas, a formação transmontana somou nove vitórias e cinco derrotas. No registo da temporada destacam-se a seis vitórias consecutivas e a vitória (0-3) fora de portas frente ao AVC Famalicão. Foi a primeira vez que as brigantinas alcançaram um triunfo na casa das famalicenses.

“Vamos perceber o que vai ditar a classificação, sabendo qual é o nosso lugar, independentemente disso vamos ao nacional”, afirmou.

Ainda com as contas da última jornadas por fechar, o que diz respeito aos restantes encontros, o CAB termina no quarto lugar com 27 pontos e vira foco para a participação no Campeonato Nacional de Cadetes.

Quanto à equipa de juvenis perdeu, ontem, com o SC Vila Real por 3-0 em jogo a pontuar para o campeonato da Associação de Voleibol de Trás-os-Montes. Amanhã as duas equipas voltam a defrontar-se, às 15h00, em Bragança.