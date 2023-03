Clube Académico de Bragança vai disputar a fase final do Campeonato Regional de Veteranos de Ténis

É já no próximo fim-de-semana que o Clube Académico de Bragança tenta o apuramento para o nacional de veteranos na modalidade de ténis.

O emblema brigantino garantiu a passagem à fase final do Campeonato Regional de Veteranos da Associação de Ténis de Vila Real após duas jornadas realizadas em Bragança e em Vila Real, onde participaram o Clube Académico de Bragança, o Clube de Caça e Pesca de Alto Douro (CCPAD), Clube Ténis Mirandela (CTM), Clube Ténis Vila Real (CTV), Dulu Ténis e Ténis Clube de Chaves (TCC)).

No passado sábado, os courts do CAB receberam duas jornadas da competição. Nesta fase, os brigantinos defrontaram o Clube Ténis de Mirandela com um triunfo por 3-2 e o Dulu Ténis, um jogo que perderam por 2-3.

A qualificação para a fase final ficou confirmada no domingo, em Vila Real, após o triunfo por 5-0 frente ao CTVR, que garantiu ao CAB o segundo lugar no grupo 2.

Na fase final, o Académico vai jogar com o Ténis Clube de Chaves, primeiro classificado do grupo 1.

Este é o Campeonato Regional de Veteranos de Ténis que, na opinião de Lília Morais, responsável da modalidade no CAB, “traz uma nova vida a quem pratica este desporto”. “É uma prova oficial da federação e é a associação de Vila Real, da qual somos filiados, que organiza”, acrescentou.

Em 2017, o Clube Académico apostou no ténis e o número de praticantes cresce de ano para ano, são 105 o número de atletas inscritos na modalidade.

Foto de Rui Castro