Clube Académico de Mogadouro vence Gondarém

Lucas inaugurou o marcador e colocou o Mogadouro em vantagem, mas ainda antes do intervalo os forasteiros igualaram (1-1).

Na segunda metade Samuel foi decisivo. O ala brasileiro fez “poker”, marcou quatro golos, e acabou por decidir o rumo do encontro. Dylan e Igor também fizeram o gosto ao pé no triunfo categórico da formação treinada por Artur Pereira.

Com duas jornadas carimbadas, o Mogadouro segue na segunda posição com 3 pontos, atrás do São Mateus, que este sábado empatou (3-3) com o Montalegre. A equipa barrosã é o próximo adversário dos mogadourenses. O jogo está agendado para o dia 10 de Junho, em Mogadouro.