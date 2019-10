Concurso do Museu da Língua lançado em Novembro

A data foi avançada pelo presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias, que destacou a importância do projecto único no país. “O projecto está a avançar a passos largos. É nossa intenção conseguir, antes do final do mês de Novembro, lançar o concurso para o processo de adjudicação” avançou o autarca. Nesta altura, está concluída “toda a componente de trabalho de investigação, naquilo que tem a ver a parte de conteúdos, identificação dos potenciais públicos do museu, definição do processo expositivo no desenho das experiências que dele vão fazer parte e o que está directamente ligado à própria construção das experiências”. A adjudicação vai englobar a componente infraestrutural, “nomeadamente a reabilitação do espaço dos silos”, sendo que o projecto contempla ainda a construção de “um corpo novo acoplado ao edifício”, e ainda “a componente de conteúdos no interior do museu, que será o atractivo maior”, explicou Hernâni Dias. O novo museu da cidade vai implicar um investimento de 9 milhões de euros, tendo garantido 50% do financiamento através de fundos comunitários. O autarca não avança para já uma data para o início das obras, porque, lembra, têm de ser ultrapassados todos os trâmites legais. “Depois de iniciarmos o processo administrativo terá que respeitar o enquadramento legal, desde procedimento concursal, apresentação e análise de propostas, esclarecimentos e reclamações, tudo que tem a ver com a parte legal temos que respeitar”, explicou, para salientar que o calendário será variável. “O nosso objectivo é, o mais rápido possível, colocar a concurso o projecto, que é grande e muito relevante para a região e para o país”, afirmou no entanto. O Museu da Língua Portuguesa já enfrentou alguns atrasos. Um dos solavancos esteve relacionado com os concursos de concepção do projecto de arquitectura, já que algumas das candidaturas submetidas podiam ser identificadas e, perante a falta de confidencialidade, o concurso internacional de ideias foi contestado. O município, que é o promotor do projecto teve ainda de lidar com a questão propriedade do espaço, isto porque os silos da EPAC, local para onde está projectado o equipamento cultural, pertenciam ao Instituto Politécnico de Bragança, que até teve a intenção de o transformar numa residência de estudantes. Mas ultrapassados os contratempos, estão agora reunidas as condições para ser lançado o concurso para a empreitada do espaço. No entanto, é para já certo que o prazo de 2021, inicialmente estabelecido para a conclusão, não será cumprido.