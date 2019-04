Confiança e motivação na bagagem da selecção brigantina

A prova conta com 21 selecções distritais/regionais divididas por sete grupos, cada um com três equipas.

A selecção distrital da A.F. Bragança integra o grupo 1 juntamente com a A.F. Leiria e a A.F. Viana do Castelo. “Estamos num grupo forte. A associação de Leiria tem tradição no futebol feminino. Sem precisar a data lembro-me que há uns anos foi a vencedora do inter-associações sub-17. Quanto à equipa de Viana do Castelo saiu vencedora com a equipa de sub-14 que teve a competir na associação de Braga”, referiu Sílvio Carvalho, seleccionador distrital da AFB.

Apesar das dificuldades que a selecção brigantina vai encontrar, o técnico garantiu que o grupo está confiante e preparado. “A nossa selecção dá-nos garantias. Sabemos que os jogos do inter-associações são sempre muito disputados e a vitória pode surgir para qualquer equipa”.

O primeiro jogo da selecção brigantina é com Leiria, na terça-feira, às 10h00, e no mesmo dia, às 18h00, defronta Viana do Castelo.

Depois da fase regular segue-se a Liga de Ouro, com as equipas classificadas entre o primeiro e o oitavo lugar, a Liga de Prata, com as selecções que se classificam entre o 9º e o 16º, e a Liga de Bronze, com as equipas classificadas do 17º ao 21º lugar.

O Torneio Inter-associações de futebol feminino sub-14 termina na próxima sexta-feira, dia 12 de Abril.