Conselho de Disciplina da FPF absolve Ricardo Pires e Pioneiros de Bragança

Ricardo Pires, treinador com grau I e presidente do clube, recorreu da decisão da FPF e teceu duras críticas ao organismo que gere o futebol e futsal no nosso país.

"A FPF é mais papista do que o papa, apenas, e mais uma vez, vergonhosamente demonstra que o que realmente importa é a receita financeira para que possa pagar os salários chorudos e inaceitáveis aos seus funcionários ", lê-se no acórdão do processo disciplinar n.º 144 do Conselho de Disciplina da FPF.

O mesmo documento, que reproduz a defesa do clube brigantino, refere que "o processo endereçado tem origens discriminatórias e claramente xenófobas” e que o clube foi tratado “como se fosse estrangeiro” e que o principal objectivo foi “impossibilitar a continuidade” dos Pioneiros nas provas nacionais.

Recordamos que a Federação Portuguesa de Futebol recusou a inscrição de Ricardo Pires como técnico principal. O clube argumentou com o facto de o técnico estar inscrito para a realização do curso de treinadores de Grau II de futsal há mais de dois anos na Associação de Futebol de Bragança, situada na sua área de residência, mas que ainda não se realizou.

Na sua argumentação o emblema transmontano não poupou nas palavras dirigidas à FPF. “Entendemos que toda a estrutura do futsal está caduca e a bem da modalidade solicitamos a demissão de todos os seus responsáveis bem com do Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Futebol a quem não lhe reconhecemos qualquer legitimidade para dirigir a nossa modalidade."

Esta declaração deu origem a um processo disciplinar instaurado pelo Conselho Disciplina da FPF que, agora, considerou “totalmente improcedente a acusação deduzida contra os arguidos”.