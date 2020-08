Contratação de peso para o ataque do C.A. Macedo de Cavaleiros

O jogador brasileiro tem um vasto currículo e experiência com passagens pela 1ª e 2ª Ligas. Belensenses, FC Penafiel, Académico de Viseu, S.C. Mirandela, Montalegre e GD Bragança, na última temporada, são alguns dos clubes onde já jogou o ponta de lança.

“O Paulo é uma mais-valia dada a sua experiência. É um jogador que encaixa naquilo que é pretendido pelo clube, ou seja, acrescentar experiência. O plantel conta com grande parte dos jogadores da temporada passada, jogadores com qualidade, e o Paulo traz maturidade. É um goleador”, disse João Saraiva, director desportivo do Macedo.

Paulo Roberto é um goleador nato e fica para sempre associado à história do S.C. Mirandela ao apontar o golo da vitória dos alvinegros frente ao Vitória de Setúbal, na temporada 2011/2012, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal.

Trata-se da contratação mais sonante do Macedo, depois do lateral André Dias (ex-Rio Ave, Aves e Mafra), para uma temporada em que é clara a aposta do clube na subida ao Campeonato de Portugal.