Coordenador Nacional do PNED entregou Bandeira da Ética ao CSP Vila Flor

Foi em Maio deste ano que o CSP Vila Flor passou a integrar um grupo restrito de entidades certificadas a quem Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto, reconhece a promoção dos valores éticos no desporto.

A Bandeira da Ética é um selo de qualidade das actividades desportivas desenvolvidas pelo CSP Vila Flor e de extrema importância para o clube. “Começou como uma exigência do processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol, mas rapidamente nos apercebemos que era uma óptima ferramenta para implementar algumas ideias que já tínhamos e, por outro lado, melhorar algumas que já fazíamos”, disse Emílio Almendra, responsável do clube de desporto do centro, ao Nordeste.

A certificação da Bandeira da Ética tem validade até Maio de 2022, não sendo renovável automaticamente, e reconhece ao CSP Vila Flor capacidade para integrar este projecto na área da ética desportiva e educação para os valores no desporto.

Esta é a segunda certificação conseguida pelo CSP Vila Flor num espaço de um ano, depois de ter sido reconhecido pela Federação Portuguesa de Futebol como Entidade Formadora Certificada 2 estrelas, em Julho de 2019.

O CSP Vila Flor é a segunda colectividade do distrito de Bragança a receber o certificado, depois do Ginásio Clube Mirandelense, em Outubro do ano passado.

A cerimónia contou com José Lima, coordenador do PNED, Abílio Evaristo, vereador do desporto da Câmara Municipal de Vila Flor, e António Ramos, presidente da A.F. Bragança.

Foto de A.F. Bragança