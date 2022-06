“Crescer Jogando” traz mais de mil jovens atletas a Bragança

Já começou a contagem decrescente para o pontapé de saída do torneio de futebol infantil e juvenil “Crescer Jogando”, organizado pela Escola Crescer.

O evento, agendado para o próximo sábado e domingo, é já uma referência na região norte do país e regressa após dois anos de interregno, devido à pandemia. Este ano, a iniciativa chega a uma marca redonda, realiza-se a 20ª edição.

São 28 os clubes confirmados e mais de mil os jovens jogadores nos escalões de petizes, traquinas, benjamins, infantis, iniciados e juvenis.

Entre os clubes que vão estar presentes destaca-se a Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, que participa no torneio desde a primeira edição.

Por outro lado, há emblemas que vão fazer a estreia no “Crescer Jogando” são os casos do Grupo Desportivo de Valpaços, a equipa feminina do SC Rio Tinto, o Cd Paços de Brandão, SC Canidelo, SC Régua e UD Sabrosa. Da Madeira vem o Estrela Calheta Futebol Clube que também participa pela primeira vez tal como os espanhóis do Club Deportivo Trives.

O SL Benfica volta a marcar presença no torneio que Paulo Lico diz ser já “uma referência”. “Este torneio é um marco para a própria Escola Crescer e uma referência na região Norte”, acrescentou o coordenador técnico da Escola Crescer.

A 20ª edição do Torneio Crescer Jogando começa no sábado, dia 25, como os jogos nos escalões de petizes, traquinas, benjamins e infantis. No domingo, dia 26, decorrem as partidas em iniciados e juvenis.

Foto de Escola Crescer