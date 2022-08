Cruz Vermelha de Bragança escolhida para ser a Sede Nacional da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica

O protocolo de cooperação entre as duas entidades já foi assinado e Bragança tornar-se-á já no mês de Setembro a sede da instituição nacional.

Duarte Soares, presidente da delegação brigantina, admite que “esta é uma vitória para o território”. Segundo explicou, a escolha de Bragança deve-se a “vários meses de negociação com a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica”. “Conseguimos atrair para Bragança a sede nacional desta sociedade cientifica e aquilo que representa, no fundo, é um território do interior beneficiar de uma sede nacional que tem um forte impacto naquilo que é a literacia para a saúde sexual dos nossos concidadãos, que organiza congressos e várias actividades”, salientou o presidente, que vincou que normalmente estas estruturas estão sediadas em grandes cidades, como Lisboa, Porto e Coimbra. Por isso, para Bragança e para a delegação “é um fortalecimento”.

Duarte Soares esclarece assim que a assinatura desta parceria revela a “confiança” depositada na delegação de Bragança da Cruz Vermelha”, sendo que aqui está impresso “um olhar particular para os territórios do interior e demograficamente mais dispersos”, onde a literacia para a saúde sexual é “particularmente desafiante”.

A sociedade, criada em 1985, tem como objectivo promover a divulgação de conhecimentos científicos no campo da sexologia, sendo que tem sido promotora da educação e literacia para a sexualidade, formadora de profissionais de saúde e promotora de eventos científicos em todo o território nacional.

Segundo adiantou ainda o presidente da delegação brigantina, nesta sede estarão reunidos meios e equipamentos técnicos e humanos para dar formações e para promover a educação para a cidadania. O atendimento ao público também pode aqui ser feito. “As pessoas que necessitarem, por diversos motivos, de ter algum esclarecimento sobre a sua saúde sexual ou algum problema que advenha da falta de saúde sexual, podem dirigir-se à nossa sede. Prontamente damos resposta. Caso não a consigamos dar temos os interlocutores certos para isso”, afiançou Duarte Soares.

A sede funcionará com os recursos humanos que já pertencem à delegação de Bragança. O que se vai fazer é “optimizar” os recursos humanos que já, dando-lhes formação na área, para que tenham mais capacidade técnica para atender as pessoas.