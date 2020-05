CSP Vila Flor certificado com a Bandeira da Ética validada pelo IPDJ

É a segunda colectividade do distrito de Bragança a receber o certificado, depois do Ginásio Clube Mirandelense, em Outubro do ano passado.

A Bandeira da Ética é um selo de qualidade das actividades desportivas desenvolvidas pelo CSP Vila Flor e de extrema importância para o clube. “Esta certificação é importante para nós. Começou como uma exigência do processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol, mas rapidamente nos apercebemos que era uma óptima ferramenta para implementar algumas ideias que já tínhamos e, por outro lado, melhorar algumas que já fazíamos”, disse Emílio Almendra, responsável do clube de desporto do centro, ao Nordeste.

O CSP Vila Flor apresentou uma candidatura com o tema “Vamos fazer dos nossos jogos uma festa de família”, em que foram avaliados os comportamentos dos treinadores, atletas e dos próprios pais. Mas, o gesto de fair-play de Dylan Afonso na final da Taça Distrital de Futsal entre CSP Vila Flor e Vimioso, no dia 1 de Março, que terminou com a vitória da formação vilaflorense, foi importante.

“Toda a gente se lembra do gesto de fair-play do Dylan. Esse gesto tem muito daquilo que ele é como pessoa, mas também tem muito dos princípios que lhe são transmitidos nos treinos e jogos”, recordou.

No encontro da final da taça, Dylan Afonso mostrou veia goleadora ao apontar o segundo golo, aos 34’, mas, na verdade, foi o gesto de fair-play que o evidenciou.

Aos 36 minutos, depois de se ter isolado, só com o guarda-redes pela frente e em boa posição para marcar o terceiro tento do CSP Vila Flor, Dylan lançou a bola para fora das quatro linhas em vez de rematar à baliza ao ver um jogador adversário caído.

Emílio Almendra mostra-se orgulhoso pela certificação com a Bandeira da Ética, um galardão que traz ainda mais responsabilidade ao clube. “Acresce bastante a nossa responsabilidade. Temos que ser vistos como um modelo. É nossa responsabilidade colocar os princípios da ética acima de tudo. Mas formação é isso mesmo”, frisou o dirigente.

A certificação da Bandeira da Ética tem validade até Maio de 2022, não sendo renovável automaticamente, e reconhece ao CSP Vila Flor capacidade para integrar este projecto na área da ética desportiva e educação para os valores no desporto. A cerimónia pública para o hastear da bandeira ainda não tem data marcada.

Esta é a segunda certificação conseguida pelo CSP Vila Flor num espaço de um ano, depois de ter sido reconhecido pela Federação Portuguesa de Futebol como Entidade Formadora Certificada 2 estrelas, em Julho de 2019.