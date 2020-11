CSP Vila Flor, Vimioso e Mogadouro eliminados da Taça de Portugal

No sábado, o CSP Vila Flor não foi feliz em casa do Gondarém. Os vilaflorenses perderam por 7-5, depois de uma viagem longa que o obrigou os transmontanos a sair de Vila Flor às 06h00 para jogar às 11h00.

O cansaço foi visível e reflectiu-se em momentos cruciais do jogo. “Saímos a perder 3-2 para o intervalo, na segunda parte viramos para 4-3 e depois eles com o quinto elemento viraram o jogo já nos últimos três minutos. A viagem foi tramada. Notou-se claramente o cansaço no fim”, disse Emílio Almendra, técnico do CSP Vila Flor.

Dylan Afonso, João Lopes, Sérgio Nascimento e Fernando Teixeira que bisou marcaram os golos do CSP Vila Flor.

O Vimioso também está afastado da Taça de Portugal de Futsal. Os vimiosenses perderam, em casa, 1-11 com o Arsenal Maia. Bruno Silva apontou o tento solitário da equipa treinada por Paulo Gonçalves.

Já no domingo, o Mogadouro perdeu 4-2 com o Cabeçudense. Samuel Silva e Igor Cordeiro marcaram os dois golos da formação treinada por Artur Pereira.

Os comandados de Artur Pereira centram agora todas as atenções no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. No próximo sábado, dia 28, os mogadourenses jogam foram com o Freixieiro na jornada 7 da série B. O Mogadouro ocupa o sexto lugar com quatro pontos.

A Taça de Portugal de Futsal conta agora com apenas uma equipa da A.F. Bragança, o Macedense que tinha ficado isento da primeira eliminatória.

Foto de Vimioso Futsal