CTM Mirandela garante apuramento para a final do play-off

O CTM Mirandela qualificou-se, este domingo, para a final do play-off do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão feminina de ténis de mesa, após o triunfo por 3-0 frente ao GDCS Juncal no jogo de desempate das meias-finais, realizado no Pavilhão da Reginorde, em Mirandela.

A equipa mirandelense tinha perdido o primeiro encontro, realizado nos Açores, por 3-2 e venceu o segundo, no sábado, por 3-1, levando a eliminatória para um terceiro jogo.

No derradeiro jogo, a formação treinada por Xie Juan não deu margem de manobra à equipa açoriana.

Inês Matos e Matilde Pinto começaram por derrotar no jogo pares a dupla Júlia Leal/Letícia Charamba por 3-0 (11-5, 11-5, 11-7).

Em singulares, a experiente Annamaria Erdelyi venceu Letícia Charamba também por 3-0 (11-9, 11-4, 11-4) e deixou as transmontanas mais perto de garantir a passagem à final.

Inês Matos selou o triunfo ao derrotar Tatiana Garnova por 3-1 (11-5, 14-12, 6-11, 11-4).

Na final, o CTM Mirandela vai encontrar o Sporting CP que eliminou a U. Sebastianense. A equipa leonina venceu o campeonato pela última vez em 2018/2019,

O primeiro jogo realiza-se em Lisboa, na próxima quinta-feira, dia 8 de Junho, enquanto a segunda partida e a terceira, se necessário em caso de empate, serão ambos disputados em Mirandela.

As duas formações reencontram-se em jogos decisivos, depois de as mirandelenses terem vencido a Taça de Portugal em Janeiro deste ano.

O CTM Mirandela, campeão em título, procura conquistar o campeonato nacional pela 23.ª vez.

Foto FPTM