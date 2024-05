Número de sinalizações e queixas de violência doméstica continua a aumentar em Bragança

O número de pessoas a pedir ajuda por serem vítimas de violência doméstica continua a aumentar na região. Comparando com 2022, no ano passado o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica de Bragança recebeu cerca de 70 pessoas a mais a pedir ajuda mas o número de vítimas que por ali passa continua a aumentar. Segundo Maria Luís Martins, psicóloga e coordenadora do núcleo, que pertence à Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, em média, de Janeiro a Abril, foram atendidas 32 vítimas, por mês. “Continuamos perante um aumento do número de sinalizações”, frisou, dizendo que o aumento pode não significar que haja mais casos mas sim que as pessoas estão mais alerta. “Têm noção que, se calhar, esse pedido tem um ajuda efectiva e então sentem-se mais tranquilas e querem terminar as suas relações abusivas”, referiu Maria Luís Martins. Além de o número de sinalizações estar a aumentar, a crescer está também o número de pedidos de apoio por parte de homens.

