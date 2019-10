CTM Mirandela inicia nova temporada a vencer

A formação feminina do CTM Mirandela venceu por 2-3 a Ala de Gondomar na primeira jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão.

Rita Fins e Hong Qinyue impuseram-se a Marta Santos e Raquel Martins no jogo de pares com um triunfo por 0-3 com os parciais de 7/11, 7/11 e 3/11.

A nível individual, Annamaria Erdelyi levou de vencida as mesatenistas Marta Santos e Célia Silva.

No próximo fim-de-semana, as mirandelenses têm jornada dupla, no sábado recebem o GDCS Juncal e no domingo o U. Sebastianense FC.

Quanto ao CTM (B) recebeu e venceu o NCR Valongo por 4-0, na jornada de abertura da 2ª Divisão feminina. Um triunfo alcançado por Alexandra Pisco, Sílvia Santos, Inês Gonçalves e Joana Lopes.

No sector masculino, O CTM Mirandela derrotou, em casa, o Guimarães por 4-0. Rafael Kong, Bernardo Pinto e Lin Yung-Chih foram os responsáveis pela vitória na primeira jornada da 2ª Divisão de Honra.