CTM Mirandela perde primeiro jogo do play-off

O Clube Ténis de Mesa de Mirandela sofreu este domingo uma derrota no primeiro jogo do Play-Off do Campeonato Nacional feminino da 1.ª Divisão. Na viagem aos Açores, as mirandelenses perderam por 3-2 com o GDCS Juncal.

A equipa treinada por Xie Juan, primeira classificada na fase regular, começou por vencer (0-3) o jogo de pares com as jovens Matilde Pinto e Inês Matos.

Em singulares, Tatiana Garnova, da formação açoriana, impôs uma derrota por 3-0 à mirandelense Matilde Pinto, a experiente Annamaria Erdelyi (CTM Mirandela) venceu a atleta Inês Santos por 0-3.

Nos restantes dois jogos, Inês Matos perdeu por 3-1 com Júlia Leal e Annamaria Erdelyi não conseguiu superar Garnova.

No outro jogo das meias-finais, o Sporting CP venceu a U. Sebastianense por 1-3.

O segundo jogo do CTM está marcado para o dia 3 de Junho, no Pavilhão da Reginorde, em Mirandela.

A formação da cidade do Tua é a campeã em título e procura conquistar o 23º campeonato.

Foto de FPTM