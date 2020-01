CTM Mirandela reforça liderança

A equipa da cidade do Tua teve, no passado fim-de-semana, jornada dupla e de vitórias. No sábado as mirandelenses derrotaram o ADC Ponta do Pargo, segundo classificado, por 3-2 e no domingo bateram o CTM Santa Teresinha por 4-0.

Na próxima jornada, agendada para o dia 7 de Fevereiro, o CTM Mirandela viaja até aos Açores para jogar com o GDCP Madalena.