CTM Mirandela termina fase regular a vencer

A formação feminina do CTM Mirandela venceu, no sábado, a Ala Nun’ Álvares por 4-1, na última jornada da fase regular do Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina de Ténis de Mesa.

A equipa treinada por Xie Juan apresentou-se com Reeth Rishya, Rita Fins e Annamaria Erdelyi. Do outro lado, uma cara conhecida do CTM, Matilde Pinto. A mesatenista, natural de Mirandela, regressou à cidade do Tua na condição de adversária, depois de ter feito formação no emblema transmontano. E foi precisamente Matilde Pinto que conseguiu a única vitória no encontro para a Ala Nun´Álvares, por 0-3, no embate com Rita Fins.

O CTM Mirandela termina a fase regular destacado na primeira posição, com 47 pontos, e vai jogar as meias-finais do play-off. No próximo sábado, dia 12, viaja até aos Açore para o primeiro jogo da eliminatória com o U. Sebastianense FC.

A formação mirandelense é campeã em título e procura conquistar o 22º campeonato da história do CTM. Já este ano, em Janeiro, a equipa de Mirandela conquistou a Taça de Portugal de Ténis de Mesa pela 25ª vez.