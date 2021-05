CTM Mirandela vence Juncal e está em vantagem na final do Play-Off

A formação feminina do Clube Ténis de Mesa de Mirandela venceu, este sábado, o Juncal por 3-0, um jogo realizado em Mirandela, o primeiro da final do Play-Off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina de ténis de mesa.

As transmontanas começaram a delinear a vitória no jogo de pares, com Annamaria Erdelyi e Olga Chramko a derrotarem a dupla Janet Effiom/Raqauel Andrade por 3-2, com os parciais de 4-11, 11-6, 11-6, 7-11, 11-9.

Em singulares, Rita Fins impôs-se a Raquel Andrade com um triunfo por 3-0 (11-7, 11-4, 11-2) e Annamaria Erdelyi levou de vencida Tatiana Garnova pelo mesmo resultado, 3-0.

“Foi uma excelente vitória da nossa equipa, que esteve muito concentrada e conseguiu vencer um adversário muito forte. Agora vamos treinar toda a semana para que no próximo jogo as coisas voltem a correr como desejamos e tentar trazer o título", disse a treinadora do CTM Mirandela, Xie Juan.

O segundo jogo está marcado já para o próximo sábado (dia 29) na Ilha Terceira. Em caso de vitória do Juncal haverá uma terceira partida no dia seguinte (30), também na Ilha Terceira.

Na fase regular, que antecedeu o Play-Off, o CTM Mirandela perdeu os dois jogos com a equipa açoriana, ambas por 4-1.

Foto de CTM Mirandela