CTM regressa às vitórias

Depois das duas derrotas sofridas, no passado fim-de-semana, nos Açores, as primeiras no Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina, com o U. Sebastianense FC e GDCS Juncal, o CTM Mirandelense regressou, hoje aos triunfos.

A equipa treinada por Xie Juan venceu, em casa, o Boa Hora por 4-1, em jogo da jornada 13. Destaque para Annamaria Erdelyi que voltou a dar o contributo à equipa, depois de ter falhado os dois jogos nos Açores. A formação da cidade do Tua contou ainda com Rita Fins e Reeth Rishya.

A equipa transmontana lidera, isolada, com 40 pontos e amanhã, às 16h00, recebe o Sporting CP, que é último classificado, com 11 pontos, em jogo da jornada 12.

Foto de CTM Mirandela