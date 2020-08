Daniel Afonso renova com o G.D. Bragança

Daniel Afonso chegou ao GDB na temporada passada, depois de ter representado os sub-23 do Vitória de Setúbal em 2018/2019.

Com a camisola dos brigantinos realizou 19 jogos na época transacta.

Também já renovaram Nelson Gomes, Hugo Pereira, David Carvalho, Kika e Marco Trigo.

Quanto a caras novas estão garantidas as contratações do guarda-redes Pedro Fernandes, do defesa Jorge Passas, do central Wilker Santos e do avançado Hudson Bello.