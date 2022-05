Daniel Pimenta vence Rota do Azeite de BTT

Depois de Alfândega da Fé e Vila Flor, a aldeia de Valbom dos Figos, no concelho de Mirandela, recebeu uma prova do Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança, a Rota do Azeite de BTT.

A terceira etapa da competição contou com uma maratona de 55 quilómetros e uma meia maratona de 35 quilómetros.

Na distância mais longa desde cedo se destacaram três betetistas, Daniel Pimenta, Luís Moura e Daniel Pinto.

Daniel Pimenta, ciclista do CTM Vila Pouca de Aguiar, acabou por se impor à concorrência e cortou a meta com o tempo de 1h54m22s. “Era uma prova muito rápida e com um ritmo exageradamente alto para o tipo de percurso que eu gosto, mas quando se ganha corre sempre bem. Viemos sempre os três na frente da corrida e desde cedo impusemos um ritmo forte”.

O pódio da classificação geral ficou completo com Luís Moura (CTM Vila Pouca de Aguiar, no segundo lugar e Daniel Pinto na terceira posição.

Na meia maratona, José Teixeira (Póvoa Cycling Academy) subiu ao lugar mais alto do pódio em masculinos e Sílvia Costa (CTM Vila Pouca de Aguiar) venceu em femininos.

Participaram cerca de 150 betetistas de várias localidades. Um número razoável mas que Miguel Pires, presidente da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Valbom dos Figos, admite que ficou aquém das edições anteriores. A pandemia que levou à paragem das competições nos últimos dois anos justifica a diminuição do número de participantes. “A pandemia veio dividir muito o pessoal, criou muitos grupos de domingo, aquele grupo de dar a voltinha de amigos. Esperamos que esses participantes regressem às provas do Open e Valbom dos Figos”.

A próxima prova do Open Regional de XCM está marcada para Macedo de Cavaleiros, o BTT Azibo, no dia 2 de Outubro.