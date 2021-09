David Mejias e Manuel Palmeiro representaram o GCB em Zamora e Lisboa

David Mejias foi o representante do GCB no Cross Diputacion de Zamora - Burganes de Valverde, realizado no sábado, dia 11. O atleta terminou a prova de 7500 metros no 23º lugar da classificação geral e foi quinto em veteranos +40, com o tempo de 32m11s.

No dia seguinte, em Lisboa, Manuel Palmeiro competiu na Corrida do Centenário da Federação Portuguesa de Atletismo, promovida pela Associação Montepio.

Palmeiro foi 88º da geral e 11º no escalão de veteranos +55, terminando a prova de 10 quilómetros com 42m15s.