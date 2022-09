David Vivas vence primeira edição da Clássica Douro Internacional

David Vivas é o primeiro vencedor da Clássica Douro Internacional. O ciclista da Cadão/Soutense/Rematelaborado terminou a Clássica Longa, de cerca de 135 quilómetros, em 03:45:34 horas.

O ciclista espanhol soma o segundo triunfo no distrito de Bragança, no espaço de pouco mais de dois meses. David Vivas foi o vencedor do Granfondo Bragança 2022.

O pódio da classificação geral da Clássica Longa ficou completo com Daniel Marques (Proteu Cycling Team – Casa do Povo de Retorta) na segunda posição e Telmo Melo (eam Rudy Project) no terceiro lugar.

A melhor classificação de ciclistas do distrito de Bragança pertence a Jorge Mariz do Velo Clube, que terminou no oitavo lugar e ficou na segunda posição em Elite.

Na Clássica Curta, de 95 quilómetros, Igor Alves foi o vencedor da prova. O ciclista da Proteu Cycling Team – Casa do Povo de Retorta concluiu o percurso em 02:36:10 horas.

Fábio Abreu (Individual) e Daniel Redondo (Licor Beirão) na segunda e terceira posição, respectivamente, completaram os lugares no pódio.

O brigantino Paulo Vilela terminou na quarta posição e foi segundo em Master B.

Em femininos, Alessia Teixeira terminou a Clássica Curta na primeira posição, com 03:01:10 horas, seguida de Ana Frias (Proteu Cycling Team – Casa do Povo de Retorta) no segundo posto e da brigantina Diana Porto (Velo Clube de Bragança) no terceiro lugar.

A 1ª Clássica Douro Internacional contou com mais de 600 ciclistas de 11 nacionalidades. O evento foi organizado pela Cabreira Solutions com o apoio do Município de Miranda do Douro.

Foto de Município Miranda do Douro