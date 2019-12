Derrota caseira coloca Bragança em zona de despromoção

O Guimarães B foi feliz na deslocação a Trás-os-Montes e na estreia de Bino Maçães, antigo jogador do F.C. Porto, no comando técnico dos vimaranenses.

A chicotada psicológica surtiu efeito na equipa, que vinha de uma derrota frente ao São Martinho.

Mas, a o jogo não foi de todo fácil para os minhotos que estiveram a perder (1-0). Paulo Roberto marcou para o Bragança, de penálti, aos 8 minutos. O golo que devia ter sido moralizador para os da casa acabou por motivar os forasteiros.

O Guimarães B assumiu o controlo do jogo, conseguiu pressionar a defesa da casa e teve várias oportunidades para marcar.

João Pedro ameaçou aos 33’ e um minuto depois chegou ao golo num cabeceamento perfeito no coração da área, após cruzamento da esquerda de Jorginho.

Os transmontanos responderam aos 43’. João Nogueira, de livre, colocou a bola a jeito de Jesus, que de cabeça levou perigo à baliza de Tiago Silva.

Diz o ditado que quem não marca sofre e, ainda antes do intervalo, Esteves adiantou o Guimarães B no marcador.

Na segunda metade, os brigantinos reagiram e conseguiram pressionar o adversário. A insistência dos locais deu frutos aos 82’. Ossai fez o 2-2 e colocou justiça no marcador.

No entanto, já na recta final do encontro, aos 88’, Encada marcou para os visitantes, depois de uma perda de bola de Ousmane no meio campo, e fixou o resultado em 2-3.